إسلام آباد 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري الليلة الماضية مع نظيره البنغلاديشي أبو الكلام عبد المؤمن على هامش الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقد حالياً في كمبوديا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //08:59ت م0015