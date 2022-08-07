الرياض 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عن أسماء اللاعبين المتقدمين للانتقال من ناديهم إلى أندية أخرى فوق 27 سنة ميلادية للموسم الرياضي 2022 -2023 م .وأوضح الاتحاد أنه بلغ عدد اللاعبين 40 لاعباً من 17 ناديًا وهم : نواف البخيت - عبدالله الزهراني - عبدالله العجمي - عدنان المعني - برير سهو - أحمد آل خليف - حبيب آل فريج - حسين آل زبران - حسن آل زبران - عيد آل عيد - محمد الحبيب - سعد الغامدي - أحمد المعبدي - سلطان يامي - حسين الربيع - صالح الرشيدي - علي السحياني - علي الشرفا - عباس الراشد - محمد الرهيش - باسم الخلف - علي الحداد - منصور الزاير - نذير آل اسماعيل - عبدالله الجراد - رياض العطوان - حمود الشمري - منصور المطيري - أحمد المريط - حسين المريط - حسين الربيع - حسن آل يوسف - مصطفى السنان - حسين الصادق - يوسف غلاب - عبدالله أسود - أحمد آل مهدي - محمد البلادي - إبراهيم حسن - فهد الخضير .يذكر أن فترة تقديم طلبات الأندية الراغبة في انتقال اللاعبين بدأت من يوم الخميس الماضي ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022م، حيث منح الاتحاد مهلة للنادي الأصلي للاحتفاظ إذا كان اللاعب لأول مرة في الفترة من تاريخ 15 حتى 18 أغسطس الحالي، على أن يتم صدور الموافقة من اتحاد اللعبة على تسجيل اللاعبين يوم 30 أغسطس الجاري.// انتهى //09:15ت م0016