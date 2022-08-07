المنامة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسدانت مملكة البحرين الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أدى إليه من خسائر في الأرواح والممتلكات، محذرة من انعكاسه على الأمن والاستقرار في المنطقة.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تقديرها للجهود المتواصلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لاحتواء الوضع والعمل على التهدئة ووقف التصعيد للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مقدمةً خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الفلسطيني في ضحايا الاعتداء وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //09:32ت م0020