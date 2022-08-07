بريدة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واساتجه مهرجان تمور بريدة إلى تصدير إنتاجه من التمور إلى خارج المملكة إسهاماً في تعزيز صادرات المملكة حيث احتل قطاع التمور المرتبة الأولى عالمياً بقيمة 1.215 مليار ريال خلال عام 2021.وتنتج منطقة القصيم، أكثر من 300 ألف طن سنوياً من التمور، ويعكف المزارعون إلى كسر هذا الرقم بزراعة أكثر من مليوني نخلة إضافية لزيادة الإنتاج والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 في زيادة الإيرادات غير النفطية.ويُعد مهرجان التمور ببريدة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم بإشراف إمارة المنطقة بالشراكة مع أمانة المنطقة والمركز الوطني للنخيل والتمور، أحد أكبر المنافذ التسويقية بالمنطقة حيث يرده يومياً أكثر من ألف سيارة محملة بأطنان التمور يستقبلها المستهلكون والمستثمرون فيتم توجيه الكثير منها إلى ساحة التصدير التي تحتل مساحة 15 ألف متر مربع ومنها يتم تعبئته وتصديره إلى مدن المملكة وخارجياً على مستوى الدول الخليجية والعربية وقارتي أميركا وأوروبا وشرق آسيا .// انتهى //10:01ت م0022