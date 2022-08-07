جيزان 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات الحرث ، والدائر بني مالك، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، وضمد ، وصبيا ، وأبوعريش ، وأحد المسارحة ، وصامطة ، والطوال ، وفرسان ، والدرب .وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.// انتهى //10:02ت م0023