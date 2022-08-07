جيزان 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واستشارك 100 طالبة من الموهوبات بمختلف محافظات منطقة جازان في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2022م، الذي أطلقته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بمقر الثانوية الخامسة بجازان.ويستهدف البرنامج الذي يستمر حتى 20 محرم الجاري رعاية الطالبات الموهوبات من الصف الثالث الإبتدائي وحتى الصف الثاني ثانوي خلال فترة إجازة نهاية العام الدراسي بتقديم البرامج العلمية المتنوعة والمهارات المختلفة في قالب من المتعة بما يعود على الطالبات بالنفع والفائدة.ويتكون البرنامج من وحدات علمية إثرائية متخصصة، وأنشطة تطبيقية ومهارية ومشروعات علمية في أربع مسارات متمثلة في العلوم الطبية والحيوية والكيميائية، وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، والعلوم الهندسية، وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية، والتي تشمل وحدات إثرائية في مجالات الاختراعات ، وطبيب المستقبل، ومهندس المستقبل، والتطبيقات الكيميائية، والتشفير.// انتهى //10:15ت م0024