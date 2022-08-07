رفحاء 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسكثّفت أمانة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء الجولات الرقابية للحد من ظاهرة مخلفات البناء في المواقع الإنشائية.وأوضحت بلدية رفحاء أنها نفّذت خلال المدة (من 15 يوليو حتى 5 أغسطس من العام الجاري 2022م)، 720 زيارة، رصدت خلالها 74 مخالفة من مخلفات البناء للمنازل والمحال تحت الإنشاء، وترك المواد خارج سورها، ورصد ذلك في منصة "ممتثل". كما وعَّت الفرق الميدانية أصحاب المنشآت والعاملين واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //10:37ت م0029