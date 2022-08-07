الرباط 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسدعت المملكة المغربية إلى تجنب مزيد من التصعيد في قطاع غزة نتيجة عودة أعمال العنف والاقتتال، وما خلفته من ضحايا وخسائر في الأرواح والممتلكات.وأوضحت وزارة الخارجية المغربية في بيان اليوم، أن المغرب تتابع بقلق بالغ ما تشهده الأوضاع في قطاع غزة من تدهور كبير، وتدعو إلى استعادة التهدئة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة وتجنيب المنطقة مزيدًا من الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام.وجددت المغرب مواقفها الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحل المستدام للصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام.// انتهى //10:42ت م0030