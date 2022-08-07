تونس 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بدء عقد سلسلة جلسات تمتد على مدى خمسة أسابيع، يترأسها وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، بحضور المحافظين وأعضاء المجالس المحلية للتنمية؛ لاستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي في تونس 2023 - 2025.وتطرقت إلى إحباط الأمن التونسي العديد من محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وإيقاف العشرات من المهاجرين من جنسيات مختلفة في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية.وسلطت صحف الأحد الضوء على الشأن الليبي واندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في منطقة الجبس جنوب العاصمة الليبية طرابلس.ورصدت ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 طفلة، وإصابة 114 شخصًا آخرين بجروح مختلفة.وتناولت صحف تونس خبر انفجار قنبلة وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وسط مخاوف من وقوع إصابات في محيط الانفجار.// انتهى //10:44ت م0031