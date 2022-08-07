مكة المكرمة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأطلقت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، الموسم الثقافي الصيفي لعام 1444هـ، حيث يتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والتربوية المتنوعة.وأوضحت الوكيل المساعد للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية ابتهال بنت علي الجعيد بأن البرامج مقدمة من قسم الأنشطة بالمكتبة القائمة عليها سارة العميري وإيمان الريشي، والموجهة لجميع الفئات العمرية؛ وذلك لتلبية احتياجات المجتمع، ورفع المستوى الثقافي والمعرفي لديهم.وبينت الجعيد بأن برامج الأسبوع الثاني من شهر محرم لعام 1444هـ ستتضمن "برنامج Canva" من تقديم صالحة بنت حسن النفيعي وبرنامج "التربية وبناء الثقة بالنفس عند الطفل"، ستقدمه أحلام بنت عبدالله الطلحي.من جانبها، أكدت وكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي أن الوكالة تعمل على تطوير مكتبة الحرم المكي الشريف لإثراء تجربة القاصدات والزائرات، وتسعى دائماً لتحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، ورؤية الرئاسة التطويرية ٢٠٢٤.// انتهى //10:50ت م0032