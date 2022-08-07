القاهرة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف بلاده الثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي، مشددًا على أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري.وفي الشأن الفلسطيني واكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 24 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال، وإصابة 203 آخرين.وسلطت الضوء على دعوة الأمم المتحدة إلى إيقاف التصعيد فورًا في قطاع غزة، وتجنب نزاع إضافي قد تكون له تبعات مدمرة، لا سيما وسط المدنيين الفلسطينيين.ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى إدانة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي، خاصةً مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان، إلى "التحرك الفوري والفاعل" لوقف العدوان.// انتهى //10:55ت م0034