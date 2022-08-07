مكة المكرمة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسحصد فريق كشافة شباب مكة المكرمة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة المركز الثاني والمستوى الفضي في المجال الكشفي العالمي للمبادرات الاجتماعية بجائزة فوزي فرغلي للإبداع في العمل الكشفي الإسلامي للعام 2022، التي نظمها الاتحاد العالمي للكشاف المسلم.وأعلن الاتحاد فوز كشافة شباب مكة بالمركز الثاني من بين 59 متسابقًا يمثلون 14 دولة وجهة إسلامية.وأشار القائد العام لفريق كشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة المهندس بكر التمبكتي إلى الالتزام بأعلى معاير المهنية، والحرص على استقطاب أعضاء متفقين علميًا وعمليًا ودراسيًا للوصول إلى أكبر شريحة من الطبقات كافة، والإسهام في كل المناسبات الوطنية والدينية مع الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية والاقتصادية والرياضة والثقافية والاجتماعية والتجارية، مما أسهم في حصول كشافة شباب مكة المكرمة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة على المركز الثاني على مستوى الدول الإسلامية في المبادرات الجماعية المجتمعية.// انتهى //11:51ت م0042