عرعر 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسقدّمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر خدماتها لـ69727 مستفيدًا خلال النصف الأول للعام 2022م.وبلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ 35255 مراجعًا، فيما استفاد من خدمات العيادات الخارجية 34472 مراجعًا، والعمليات الجراحية 1117 عملية، كما عُمِل 277988 فحصًا مخبريًا و29343 فحصًا إشعاعيًا، وذلك خلال نفس المدة.يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" تضم 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسر، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة، مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما تضم 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.// انتهى //12:06ت م0044