اقتصادي / "تجارة حائل" تنفذ أكثر من 2800 زيارة رقابية على أسعار السلع خلال شهر
الأحد 1444/1/9 هـ الموافق 2022/08/07 م واس
حائل 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واس
نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل 2817 زيارة على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة خلال الشهر الماضي؛ للرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.
وقادت نتائج الزيارات إلى تحرير 175 مخالفة على المنشآت التجارية المخالفة؛ تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بأنظمة وزارة التجارة.
وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر الرقم الموحد 1900.
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12:20ت م
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