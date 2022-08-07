حائل 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل 2817 زيارة على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة خلال الشهر الماضي؛ للرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.وقادت نتائج الزيارات إلى تحرير 175 مخالفة على المنشآت التجارية المخالفة؛ تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بأنظمة وزارة التجارة.وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر الرقم الموحد 1900.// انتهى //12:20ت م0047