سياسي / مجلس الشعب الصومالي يمنح الثقة للحكومة الجديدة
الأحد 1444/1/9 هـ الموافق 2022/08/07 م واس
مقديشو 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واس
منح مجلس الشعب الصومالي اليوم، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حمزة عبدي بري، بعد حصوله على غالبية الأصوات.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأنه صُوِّت لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة 229 نائباً من أصل 237 من النواب الحاضرين، ورفض 7 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائبٍ واحد.
وأشارت الوكالة إلى أن أعضاء مجلس الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا للبلاد، بعد منحهم الثقة.
// انتهى //
13:00ت م
0050