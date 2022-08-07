مقديشو 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسمنح مجلس الشعب الصومالي اليوم، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حمزة عبدي بري، بعد حصوله على غالبية الأصوات.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأنه صُوِّت لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة 229 نائباً من أصل 237 من النواب الحاضرين، ورفض 7 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائبٍ واحد.وأشارت الوكالة إلى أن أعضاء مجلس الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا للبلاد، بعد منحهم الثقة.// انتهى //13:00ت م0050