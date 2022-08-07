الدوحة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسدانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، على أن هذه الممارسات الاستفزازية هي جزء من محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، وحذرت من أن تزامن هذه الاستفزازات مع العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة سيقود إلى تصعيد خطير وموجات من العنف.ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية، كما جددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //13:02ت م0051