جدة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بمدينة كونيا في الجمهورية التركية أعمال الدورة الحادية عشرة للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وذلك على هامش الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، بحضور وزير الشباب والرياضة التركي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة محمد محرم قصاب أوغلو.وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت كلمة منظمة التعاون الإسلامي أن المنظمة تولي أهمية بالغة للرياضة ورفاهية الشباب وصحتهم البدنية والنفسية؛ وذلك اتساقًا مع ميثاقها وبرنامجها العشري الذي يدعو لتعزير القيم الثقافية والاجتماعية والأخلاقية.ونوه باستضافة المملكة للدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في سبتمبر القادم في جدة، متطلعًا للخروج بقرارات تدعم جهود الاتحاد في تحقيق هذه الأهداف.// انتهى //13:03ت م0052