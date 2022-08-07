جدة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واساستقطب معرض نيوم مدينة المستقبل "ذا لاين" الزوار بمختلف فئاتهم العمرية المقام في "جدة سوبردوم"؛ للتعرف على تصاميم المدينة وإمكاناتها المعمارية والهندسية من خلال 50 جولة يومياً بمعدل ساعة لكل جولة لمشاهدة محتويات المعرض عن قرب، وسط توظيف أحدث تقنيات العرض المرئي، ومرافقة مرشدين باللغتين العربية والإنجليزية للزوار طيلة مدة جولاتهم.ويفتح المعرض الذي يستمر حتى الـ14 من أغسطس الحالي أبوابه للزوار من الساعة الـ10 صباحاً حتى الـ11 مساءً، حيث خصص المعرض رابطاً إليكترونياً لحجز التذاكر مجاناً، عبر تطبيق "هلا يلا" للفعاليات: https://halayalla.com/sa-ar/experiences/jeddah/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6/neom-the-line-exhibition.ويتضمن معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين" تصاميماً تفصيلية، وعروضاً معمارية وهندسية للمدينة المبتكرة، حيث تمتاز تصاميم المدينة بمقومات فريدة تجعلها نموذجاً عالمياً لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل التي تتمحور حول الإنسان، وتتناغم مع الطبيعة، ويبلغ عرضها 200 متر، وتمتد لـ170 كيلومتراً، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر.وتأتي تصاميم مدينة "ذا لاين" انعكاساً لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، مما يجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة، بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.// انتهى //13:06ت م0053