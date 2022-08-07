جدة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأطلقت محافظة خليص 6 مرتكزات لتحقيق رؤيتها ضمن برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن وفق إطار زمني يعمل على تنمية مراكزها ونهضة مجتمعاتها، ويراعي الجودة في العمل والإتقان في الأداء، وذلك من خلال لجنة شُكِّلت برئاسة محافظ خليص عبدالله بن جلوي، وعضوية عدد من الجهات الحكومية.وستعمل المحافظة على تنفيذ المرتكزات التنموية وفق جدول زمني محدد، حيث تشمل تطوير طريقي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله، واستحداث وسط راقي للمحافظة، إضافة إلى تطوير المجالات الزراعية، والصناعية، والاستثمارية، والسياحية والتاريخية، إلى جانب تطوير تقاطع الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز من خلال إزالة المجسم القديم واستبداله بإشارة ضوئية، وإعادة تصميم المداخل والمخارج، بوصف ذلك أول محور يُبدَأ في تحقيق بنوده التي يستغرق تنفيذها 6 سنوات.// انتهى //13:08ت م0056