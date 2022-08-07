جدة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واساستقبل الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية في منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت أمس، المبعوث الهولندي الخاص لحرية الدين والمعتقد الدكتور جوس دوما.واستعرض الجانبان القضايا التي تهم منظمة التعاون الإسلامي، وقضايا حقوق الإنسان والتمييز على أساس الدين، والإسلاموفوبيا.وأكدَا أهمية تعزيز الحوار بين الأديان من خلال التعاون المشترك في مواجهة التحديات القائمة، وبضرورة المشاركة المستمرة لكل من المنظمة وهولندا من خلال تطوير البرامج والمبادرات الموجهة لتحقيق النتائج حول مختلِف القضايا.// انتهى //13:59ت م0071