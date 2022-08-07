الخرطوم 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأعربت السودان عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجمات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، والتي خلّفت المئات من القتلى والجرحى، في انتهاك صريح للقرارات و المواثيق الدولية.ودعت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار الهجمات الجوية علي الشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التصعيد و حماية المدنيين، وبذل مزيد من الجهود للوصول إلى حلول مستدامة لهذا الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية، مجددةً موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.// انتهى //14:05ت م0072