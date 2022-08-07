أبها 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسوُسمت منطقة عسير بأجمل الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة العربية بأكملها، لما تتمتع به من موقع مميز، وتنوع طبيعي وثقافي فريد، وطبيعة رائعة تجمع الغيوم والأمطار والجبال والسهول في مكان واحد، ومرافق ترفيهية ومعالم تراثية وتاريخية عريقة، مما جعل منها وجهة سياحية رائعة، تناسب كل الأذواق والأعمار.ولا زالت منطقة عسير هذه الأيام مقصداً للزوار والسياح من داخل المملكة ودول الخليج العربي والمنطقة تزامنا مع فعاليات صيف السعودية "جوي وأجوائي"، للاستمتاع بالأجواء الباردة والممطرة في المرتفعات، وبالأنشطة والمغامرات الجبلية والبحرية، والفعاليات الترفيهية المتنوعة، التي يأتي من ضمنها مهرجان صيف أبها تحت شعار "فوق الجبال".وتتميز التجارب السياحية في منطقة عسير خلال صيف السعودية "جوي وأجوائي"، بالجبال الخضراء والسهول، إلى جانب العديد من المناطق التاريخية والوجهات الطبيعية والترفيهية الملائمة لأروع الرحلات العائلية، والتي تحظى هذا العام بما يقدمه القطاع السياحي الخاص من خصومات وعروض هي الأكبر والأكثر تنوعاً، سواء في تذاكر السفر أو أسعار الفنادق والسكن التشاركي والتنقل وتنظيم الرحلات وغيرها.ومن أبرز معالم عسير التي تحتضنها جبالها الخضراء، تبرز قرية رجال ألمع، التي ما زالت، رغم مرور مئات السنين، تحتفظ بجمالها المُبهر في أبراجها المشيدة والمرصَّعة بحجر الكوارتز الأبيض، ونقوشها التراثية الفنية، ما جعلها من أبرز المواقع الأثرية السعودية المرشحة للتسجيل ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو.وتحتوي قرية رجال ألمع على نماذج فريدة من القصور المبنية بالحجارة، يرتفع بعضها لعلوٍ يصل إلى ثمانية أدوار، وفيها أيضاً قصر ألمع الشهير الذي يمتد عمره إلى أكثر من 350 سنة، والذي جُهز ليكون متحفاً للحفاظ على تُراث القرية العريق.ويمكن التمتع بمشاهدتها بواسطة جولة على متن التلفريك، وتناول أشهى الأطباق في مطاعمها ذات الإطلالة الخلابة، على وديان عسير الخضراء.وتتمتع عسير بالعديد من التجارب السياحية المتنوعة بين أحضان الطبيعة، حيث يستمتع هواة المغامرات بالمشي الجبلي (الهايكنج) في جبال تنومة الساحرة، كما تستمتع العائلات بالأجواء الخلابة، والمأكولات الشعبية المميزة، والمقاهي والمنتجعات في "المدينة العالية"، التي تطل على مدينة أبها، وعلى تهامة عسير، وتلبي كافة احتياجات العائلات والأفراد.ويمكن للزوار تنظيم زياراتهم السياحية إلى منطقة عسير واستكشاف تجاربها المُبهرة بكل يسر وسهولة، من خلال منصات (روح السعودية)، التي تعرض كافة الأنشطة والتجارب المتنوعة التي تتميز بها المنطقة، كما يوفر موقع "روح السعودية" (visitsaudi.com) حجز تذاكر مختلف الفعاليات التي تشهدها المنطقة خلال برنامج صيف السعودية "جوي وأجوائي"، كما يقدم للسياح والزوار كافة المعلومات والخدمات على مدار الساعة عبر منصاتها المختلفة الناطقة بثمان لغات، بالإضافة إلى إمكانية الحجز والتواصل مع مقدمي الخدمة، إلى جانب مركز العناية بالسياح (930) الذي يعمل على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والملاحظات.// انتهى //14:20ت م0073