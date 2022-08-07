هروب 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسدشن محافظ هروب إبراهيم بن هادي الشعبي، مبادرة " رواد للعيادات المتنقلة " التي تنفذها جمعية " رواد " للعمل التطوعي بجازان بالتعاون مع صـــحة جازان ، واطلع على العيادات وما تحتويه من تجهيزات طبية وما تقدمه من خدمات,واستمع المحافظ لشرح من رئيس جمعية "وراد" عبد الحميد عطيف ، عن إمكانات العيادات التي تأتي كأحد قنوات التواصل مع المجتمع بهدف الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي بالخدمات التي تقدمها الصحة وتسهيل وصول الرعاية الصحية إلى المستفيدين، وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية، مثيناً على ما تقدمه جمعية رواد بالشراكة مع صحة جازان من خدمات صحية مميزة لأهالي بجميع محافظات منطقة جازان.وقدم عطيف نبذة عن المبادرة التي تهدف للوصول للتجمعات السكانية البعيدة عن المنشآت الصحية وتقوم بخدمة الكشف على الأمراض المزمنة وتشمل الخدمات النوعية والاستشارات الطبية والخدمات العلاجية ومعرفة مدى الاحتياجات الأولية لتلك القرى ، مقدمًا شكره لكل من أسهم في محافظة هروب على إنجاح هذه المبادرة .وتأتي هذه المبادرة بالشراكة مع برنامج العيادات المتنقلة ومركز الطبابة بصحة جازان وبدعم من منصة إحسان الخيرية ، بهدف توفير الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وتقديم الرعاية الصحية لهم في أماكن تواجدهم، والمساهمة في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى للخدمات الاستشارية لجميع أنحاء المنطقة، خصوصاً المناطق الطرفية.// انتهى //14:21ت م0074