الرياض 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة سعود بن عبدالله الشمري ومسؤولي الفرع.وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي لعام 2021، متضمناً أعمال وإنجازات الفرع.واستمع سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى نبذة عن فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة والبرامج والمبادرات التي يشرف عليها والتعاون القائم مع الجهات الحكومية والخاصة والجهود البيئية المشتركة .// انتهى //14:32ت م0077