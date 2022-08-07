عام / سمو نائب أمير منطقة ‏حائل يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة ‏

الأحد 1444/1/9 هـ الموافق 2022/08/07 م واس
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حائل 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير ‏منطقة ‏حائل بمكتبه اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عبدالله بن معجب ‏العجالين. ‏
‏ونوّه سموه خلال اللقاء بما يحظى به جهاز النيابة العامة‬ من متابعة ودعم ‏القيادة ‏الحكيمة -أيدها الله-، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به في تسريع ‏إجراءات ‏معاملات وقضايا المواطنين والمقيمين في أسرع وقت ممكن، إنفاذاً ‏لتوجيهات القيادة ‏الرشيدة.‏
// انتهى //
14:47ت م
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