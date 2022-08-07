عام / سمو نائب أمير منطقة حائل يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة
الأحد 1444/1/9 هـ الموافق 2022/08/07 م واس
حائل 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عبدالله بن معجب العجالين.
ونوّه سموه خلال اللقاء بما يحظى به جهاز النيابة العامة من متابعة ودعم القيادة الحكيمة -أيدها الله-، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به في تسريع إجراءات معاملات وقضايا المواطنين والمقيمين في أسرع وقت ممكن، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
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