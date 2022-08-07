تبوك 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً, الاجتماع الدوري بالمحافظين بمنطقة تبوك.وسيطلع خلال الاجتماع على تقارير سير العمل في جميع محافظات ومراكز المنطقة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والمتضمنة عدداً من الاحتياجات التي تمس المواطن, بالإضافة إلى الاطلاع على خطط العمل بالمحافظات والتي تحقق الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والوطن.// انتهى //14:47ت م0079