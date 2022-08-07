حائل 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، المرافق الأمني لسموه الرائد سبهان بن فارع البلادي رتبته الجديدة، وهنأه بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد.من جانبه أعرب البلادي عن سعادته بالثقة الغالية، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //14:47ت م0080