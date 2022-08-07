عام / سمو نائب أمير منطقة حائل يقلد البلادي رتبته الجديدة
الأحد 1444/1/9 هـ الموافق 2022/08/07 م واس
حائل 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واس
قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، المرافق الأمني لسموه الرائد سبهان بن فارع البلادي رتبته الجديدة، وهنأه بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد.
من جانبه أعرب البلادي عن سعادته بالثقة الغالية، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
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14:47ت م
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