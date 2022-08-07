جدة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واساستقبل فخامة رئيس المجلس الانتقالي لجمهورية مالي العقيد أسيمي غويتا أمس، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف التحديات التي تواجه مالي، بما فيها تلك المرتبطة بالمدة الانتقالية، وأهمية تضافر الجهود، وتشجيع الحوار والتعاون من أجل إيجاد حلول مقبولة لها.وأكد الأمين العام على الدور المهم الذي تضطلع به مالي في الحفاظ على استقرار منطقة الساحل وأمنها، وكذلك داخل نطاق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإكواس).من جانبه، أعرب العقيد غويتا عن شكره لمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها الدؤوب والمتعدد الأشكال الذي تمنحه لمالي، مرحِّبًا في الوقت ذاته بالمساعي الحميدة التي تبذلها المنظمة عبر المبعوث الخاص لأمينها العام لأفريقيا؛ وذلك من أجل إيجاد مخرج يرضي الأطراف المعنية من الأزمة الناجمة عن العقوبات التي فرضتها (الإيكواس) على مالي في 9 يناير 2022.من جهة أخرى، التقى الأمين العام للمنظمة بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في حكومة مالي عبدالله ديوب، وبحث الجانبان العلاقات بين المنظمة وجمهورية مالي، مؤكدَين رغبتهما في النهوض بها وتعزيزها.// انتهى //14:54ت م0083