بريدة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسقدّمت العيادات الطبية المتنقلة الاستشارية لتجمع القصيم الصحي خدماتها لـ 465 مستفيداً من أهالي قرية مهيضة التابعة لمحافظة الرس، حيث استقبلت عيادات طب الأسرة 430 مستفيداً، في حين استفاد من عيادات طب الأسنان 35 مستفيداً، وبلغ مجموع المحالين إلى المستشفى 21 مريضاً .وأوضح التجمع أن العيادات الطبية المتنقلة تُقدم خدمة الكشف عن الأمراض، ومتابعة الأمراض المزمنة، ومتابعة صحة الطفل السليم، والتطعيمات، كما تُعد محطةً للتثقيف الصحي، مع تقديم الخدمات المساندة مثل الأشعة السينية والصوتية، والمختبر، وعيادة الطب العام، وعيادة الأسنان.// انتهى //15:33ت م0100