حائل 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، ومدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي .وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تكفل تحقيق السلامة وتسهم في حفظ الأرواح والممتلكات, موجهاً الجهات المعنية كافة للقيام بالأدوار المناطة بها وتنسيق الجهود مع الدفاع المدني.ثم استعرض مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء خالد الحبلاني الخطة العامة لمواجهة الأزمات والطوارئ والتي تشمل مهام كافة الجهات المعنية والجهات المشاركة.وفي ختام الاجتماع تم اتخاذ التوصيات اللازمة .// انتهى //15:53ت م0103