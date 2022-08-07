عام / أمانة العاصمة المقدسة تمدد فترة استكمال إجراءات المنح
الأحد 1444/1/9 هـ الموافق 2022/08/07 م واس
مكة المكرمة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واس
مددت أمانة العاصمة المقدسة الفترة الرسمية لاستكمال طلبات حصر بيانات الأراضي الممنوحة للمواطنين الذين سبق منحهم أراضي ضمن مخططات ولي العهد ، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من منحهم بالشكل المطلوب .
وكانت الأمانة قد أعلنت في وقت سابق عن البدء في استكمال بيانات المواطنين الذين سبق وأن تم منحهم في مخطط ولي العهد (9) للأجزاء (د -هـ -و - ز - ح - ي) مبينةً أن الإجراءات المتبعة لمعالجة الأراضي الممنوحة للمواطنين ضمن المخططات المذكورة قد تم نقلها إلى مخطط ولي العهد 9 (ح) المعدل ، وقد تم تمديد مدة الحصر حتى 1 ربيع الأول ١٤٤٤هـ .
وأهابت بجميع المواطنين الممنوحين ضمن المخططات المذكورة سرعة استكمال بياناتهم ومعلوماتهم ، والاستفادة من تمديد الفترة المتاحة ، مع إرفاق المستندات الخاصة بذلك لحصرهم ، وذلك عن طريق الدخول على الرابط التالي :https://wsrv.holymakkah.gov.sa/CS/CitizenAuth/Login?sysid=101
وأكدت الأمانة أن مخططات ولي العهد سوف تُسهم في توفير قطع أراضٍ أكثر تميزاً ، وفي إطار توفير أراضٍ سكنية مختلفة المحاور تتماشى مع احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية .
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16:15ت م
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