تبوك 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة سالم الوباري الذي قدّم تقريراً عن إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال الفترة الماضية مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها .وأكد سموه على الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك وكذلك أهمية تكثيف الجولات الرقابية ومراقبة الأسعار، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال، منوهاً سموه بدعم وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته .وأشاد سمو أمير منطقة تبوك بجهود معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي والقائمين على فرع وزارة التجارة بالمنطقة .فيما نوه المهندس الوباري بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة .// انتهى //16:21ت م0107