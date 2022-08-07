جيزان 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المهندس عبدالهادي الجهني .وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بسير العمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومراحل الإنجاز للمشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على الاستعدادات لافتتاح الميناء الجديد بالمدينة، ومدى جاهزية الجهات المعنية كافة .// انتهى //16:23ت م0108