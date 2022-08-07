الكويت 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها اقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها .وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان : أن هذه الاعتداءات المتواصلة مدعاة لزيادة العنف والتوتر وتهديد للاستقرار ، مشددة على مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للجم تلك الاعتداءات ووضع حد لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته .// انتهى //16:24ت م0109