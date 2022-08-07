سياسي / الكويت تدين اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية
الأحد 1444/1/9 هـ الموافق 2022/08/07 م واس
الكويت 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واس
أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها اقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها .
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان : أن هذه الاعتداءات المتواصلة مدعاة لزيادة العنف والتوتر وتهديد للاستقرار ، مشددة على مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للجم تلك الاعتداءات ووضع حد لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته .
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