القاهرة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسسجّلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6.8 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 669.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 4.8 مليارات جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" على ارتفاعٍ نسبته 0.8% ليبلغ مستوى 10123.81 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 4.08% مسجلاً 1989.56 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 3.1% لينهي التعاملات عند مستوى 2923.75 نقطة.//انتهى//16:30ت م0110