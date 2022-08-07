الاحساء 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم مركز مدينة العيون التابع للمحافظة، وذلك ضمن زياراته لمراكز المحافظة ، حيث ألتقى برئيس المركز عبدالهادي بن راشد العجمي وعدد من الأهالي.وأكد سموه خلال لقائه بأهالي مركز مدينة العيون أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتلمّس احتياجات أهالي المراكز بالمحافظة عن قرب والعمل على معالجتها.وقدم عبدالهادي العجمي وأهالي مدينة العيون شكرهم وتقديرهم لسموه مقدرين زيارته واهتمامه بمراكز المحافظة، متمنين لسموه دوام التوفيق والنجاح.// انتهى //16:35ت م0111