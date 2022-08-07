عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.062 سلة غذائية في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني
الأحد 1444/1/9 هـ الموافق 2022/08/07 م واس
إسلام آباد 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية .
كما جرى أمس توزيع 1.062 سلة غذائية استهدفت مناطق سوات، ومنطقة خيبر القبلية، وشانغلا، استفاد منها 7.434 فرداً من الفئات الأكثر احتياجاً والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة .
وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك .
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17:09ت م
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