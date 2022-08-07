إسلام آباد 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية .كما جرى أمس توزيع 1.062 سلة غذائية استهدفت مناطق سوات، ومنطقة خيبر القبلية، وشانغلا، استفاد منها 7.434 فرداً من الفئات الأكثر احتياجاً والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة .وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك .// انتهى //17:09ت م0123