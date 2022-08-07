حضرموت 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل والحروق والتشوهات في هيئة مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت، بمشاركة متطوعين سعوديين من مختلف التخصصات، والتي امتدت من 30 يوليو حتى 6 أغسطس 2022 م, وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بمعاينة 250 حالة مرضية و إجراء 50 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد .ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وترسيخا لثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .// انتهى //17:10ت م0124