أبها 08 محرم 1444 هـ الموافق 06 أغسطس 2022 م واسحظيت بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد العربي، ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة أبها، باهتمام كبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث شهدت المباريات حضور ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) على غرار أندري فاشكيفيتش وبلحسن ملوش.ووجه بلحسن ملوش الشكر للاتحاد العربي لكرة القدم على حُسن التنظيم وكرم الاستضافة في تلك البطولة، منوها بأن الاتحاد منح الفرصة لجميع المنتخبات العربية في مختلف الفئات السنية لخوض مباريات وبطولات قوية، وهي ضرورية للغاية لصقل المواهب، وتمثل فرصة أيضاً للحكام لإدارة مثل هذه المباريات"، مشيرا إلى أن كل عناصر اللعبة المشاركة في هذه البطولات ستحقق استفادة كبيرة وكل فرد سيتطور في مجاله بشكل جيد .من جهته أشاد أندري فاشكيفيتش بالبطولة وتطورها منذ انطلاقها، مشيراً إلى أنها تتطور نسخة بعد الأخرى بشكل ملحوظ، ومنحت اللاعبين فرصة الاحتكاك مع مدارس مختلفة، عادها مبادرة جيدة للغاية من الاتحاد العربي لتطوير اللاعبين، مؤكداً أن الاتحاد الدولي بدوره يشجع كل المبادرات لتطوير اللاعبين، ويدعم الاتحادات الأهلية للاهتمام بمثل هذه البطولات.// انتهى //17:12ت م0125