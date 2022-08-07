الخرطوم 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسافتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية والتي تتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقراً لها اليوم، فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال "الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية " وذلك بمقر المكتب الإقليمي للمنظمة في الإقليم الأوسط بالقاهرة، والتي تنفذها المنظمة لصالح 20 مشاركاً من الباحثين بوزارة الزراعة بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية للتدريب القطري بالدول العربية للعام 2022م.وتهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام إلى رفع كفاءة الباحثين والنهوض بالعملية البحثية من أجل تحقيق نتائج ودراسات مثلى تسهم في حل المشاكل التي تواجه الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية،كما تُعرف المشاركين بثقافة المحافظة على التوازن البيئي مع مواصلة التنمية، وتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه والسماد، وإعداد قواعد بيانات حصر الموارد الأرضية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وإعطاء التوصيات الخاصة للاستخدام الأمثل للأراضي وصيانتها وتحسين إنتاجيتها، وتطوير نظم انتاج واستخدام المخصبات الحيوية والعضوية في الزراعة، ورصد ملوثات الأراضي والمياه والنبات ووضع الحلول الآمنة لمعالجة مصادر التلوث.// انتهى //17:13ت م0126