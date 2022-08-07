إسلام آباد 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسقُتل أربعة أشخاص بينهم شرطيان، في هجوم استهدف نائباً إقليمياً ينتمي إلى حزب حركة الإنصاف.وأوضح مسؤول بالشرطة المحلية اليوم أن الهجوم وقع في منطقة دير بإقليم خيبر بختونخواه، عندما أطلق مسلحون مجهولون وابلاً من النار على سيارة النائب في البرلمان الإقليمي "ملك علي خان" ما أدى إلى إصابته بجروح، فيما قتل أربعة من مرافقيه بينهم شقيقه وابن أخيه واثنين من رجال الشرطة.وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.// انتهى //17:14ت م0127