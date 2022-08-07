الرياض 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واستعد منطقة جابامورا في الرياض أحد أبرز مناطق موسم الجيمرز – الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالمياً – إذ يقدم في هذه المنطقة تجربة ثرية للزوار لاستكشاف الثقافة اليابانية.ويمكن للزوار ارتداء الزي الياباني في تجربة جناح Yukata، فضلًا عن شرب الشاي الياباني بشكل مجاني في جناح Matcha، كما يمكنهم الاستمتاع بالموسيقى اليابانية والكاريوكي، ولا تقتصر الأمور على ذلك، إذ يمكن للزوار حضور حصص Shodo التدريبية والتي ستُمكن المشاركين من الكتابة بالخطوط اليابانية التقليدية وتعلم فنون أوريغامي على أيدي خبراء يابانيين.وتُقدم منطقة جامابورا أيضًا تجربة Wadaiko المعنية بعزف الطبول التقليدية الكبيرة المعروفة التي تتميز بصوتها، إلى جانب تجربة Kintsugi التي تتيح للزوار تعلم الفن الياباني في إصلاح الفخار المكسور باستخدام مساحيق الذهب أو الفضة أو البلاتين، إلى جانب تجربة فن Amezaiku الخاص بتشكيل الحلوى فيه على شكل منحوتات حيوانية مذهلة.وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري أن منطقة جابامورا تمنح زائرها تجربة مميزة، لاسيما لمحبي استكشاف واحدة من أكثر الثقافات الفريدة والرائعة في العالم، إذ تشتهر اليابان عالميًا بثقافتها التي تجمع بين العادات والتقاليد القديمة والحديثة، وهو ما نقدمه بشكل كامل في المنطقة الخاصة بها في موسم الجيمرز، علاوةً على أن هناك أوجه تشابه كبيرة بين السعودية واليابان من الناحية الثقافية وبالطبع هناك أيضاً الاهتمام المشترك بالرياضات والألعاب الإلكترونية، وهي تجربة ننصح في هذا الموسم خوضها، إلى جانب التجارب المتنوعة، حيث هناك رسومات شخصيات الأنمي الشهيرة وعروض الكوسبلاي المميزة، والمجسمات الخاصة بالشخصيات الكرتونية إلى جانب تذوق طبق الرامن الرائع والأكثر شهرة في اليابان في مطعم Yum Yum Ramen.يذكر أن منطقة جابامورا المقدمة من الخطوط الجوية السعودية ستستمر في استقبال جميع الزوار طوال فترة انعقاد موسم الجيمرز والتي تستمر حتى 8 سبتمبر، وتفتح أبوابها لهم بشكل يومي من الساعة السادسة مساءً إلى التاسعة مساءً، ومن العاشرة مساءً إلى الواحدة صباحًا.// انتهى //17:17ت م0128