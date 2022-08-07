الخرطوم 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسسلّم المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم أحمد الدخيري اليوم، وزارة الزراعة السودانية 10 أجهزة حاسوب مكتبي وجهازين لوحيين لرفع قدراتها وتمكينها من توفير البيانات والإحصاءات الزراعية والسمكية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع العربي لنظم المعلومات والإحصاءات الزراعية والسمكية.ويأتي هذا الدعم ضمن المنحة المقدمة للمشروع من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بهدف بناء القدرات المؤسسية للأجهزة الإحصائية في الدول العربية لتتمكن من توفير البيانات والإحصاءات الزراعية والسمكية.يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق المنظومة الإلكترونية للإحصاءات الزراعية والسمكية في الوطن العربي (AOAD – STAT ) وذلك للوصول إلى نظام إحصائي معلوماتي متكامل للمنطقة العربية يساعد متخدي القرار للخروج بقرارات سليمة في القطاعين الزراعي والسمكي بالوطن العربي.// انتهى //17:22ت م0130