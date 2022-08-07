الرياض 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واستغادر غدا بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في مدينة اسطنبول بتركيا لمدة 9 أيام، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس من الشهر الحالي.ويرأس البعثة عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن آل عبيد ، والجهاز الفني المكون من المدرب التونسي محمد بن علي الشيخ ومساعده الوطني ماجد الشمري وإداري المنتخب عبدالله الجبر والمعد البدني والإحصائي أحمد الانقليز، فيما سيشارك في المعسكر 12 لاعباً اختارهم مدرب الأخضر هم : رضا محمد الشرفا - جواد علي الخواهر حسن عبدالجليل الكعبي - حسن أحمد الخليف مرتجى حبيب مويس - مصطفى حبيب النعمة هادي حسين الاصمخ - عبدالله فؤاد الدخيل عمار ياسر مدني - مروان موسى الهوساوي يحيى مودة الشنقيطي - غسان عون البيشي يذكر أن المنتخب السعودي يلعب في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الأولى التي تضم البحرين المستضيف وهونغ كونغ .// انتهى //17:22ت م0131