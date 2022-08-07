جدة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسوقّعت شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار (سارد) ، الذراع العقاري لمجموعة الخطوط السعودية القابضة ، وأرامكو السعودية ، مذكرة تفاهم لتطوير محطات خدمة الوقود في مواقع محددة بالمقر الرئيسي للخطوط السعودية في مدينة جدة.ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار (سارد) خالد محمد صالح رضوان ، ونائب الرئيس للوقود في أرامكو السعودية ياسر بن مهدي مفتي.وتناقش المذكرة تقييم المواقع الإستراتيجية لبناء وتطوير محطات خدمة وقود تحمل علامة أرامكو السعودية ، كما تتضمن إمكانية إضافة خدمات خاصة لضيوف الخطوط السعودية ، واستكشاف فرصة مجموعة الخطوط السعودية لتقديم خدمات التموين للمتاجر الصغيرة التي تحمل علامة أرامكو السعودية التجارية.// انتهى //17:59ت م0132