الرياض 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسحقق منتخب الأولمبياد الخاص السعودي لكرة القدم الموحدة ا إنجازاً تاريخياً بالفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة والمقامة بمدينة ديترويت الأمريكية، بفوزه في المباراة النهائية على المنتخب الروماني بنتيجة 3-1 .وقدم لاعبو الأخضر خلال البطولة مستويات متميزة أكدوا من خلالها جاهزيتهم لهذا المحفل الدولي الذي يضم منتخبات البرازيل، جامايكا، كوريا، المغرب، نيجيريا، باراجواي رومانيا، سنغافورة، أمريكا، وحصدوا من خلالها ذهبية المنافسات بعد أن اجتازوا منافسين مميزين وأخرهم المنتخب الروماني حيث جاء هذا الفوز تتويجاً لهذه المسيرة المميزة خلال منافسات البطولة.وعقب نهاية المباراة والتتويج بالمركز الأول والميدالية الذهبية قدم الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب التهنئة لصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، عضو اللجنة الأولمبية الدولية الرئيس الفخري للأولمبياد الخاص السعودي على هذا الإنجاز الكبير، كما قام بتهنئة اللاعبين وجهازهم الفني عقب نهاية المباراة.بدوره هنأ المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي عبد الرحمن القريشي اللاعبين والجهازين الفني والإداري وأعضاء البعثة السعودية ، مثمناً الجهود التي بذلها الجميع لتحقيق هذا الإنجاز والحصول على ذهبية العالم.فيما قدم رئيس الأولمبياد الخاص الدولي الدكتور تيموثي شرايفر التهنئة للأخضر على الفوز ولجميع المشاركين على ما قدموه خلال مباريات البطولة ، مشيراً إلى أن برنامج الكشف الصحي على اللاعبين المشاركين في البطولة ، تم خلاله توقيع الكشف الصحي على لاعبي الـ22 دولة التي شاركت في الكأس من الجنسين .وأشاد خلال لقائه بالرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب ورؤساء وفود مصر والإمارات والسعودية والمغرب بالنتائج التي حققتها الدول الأربع ممثلو المنطقة وفوز السعودية بالميدالية الذهبية واحتفاظ مصر بالميدالية البرونزية التي فازت بها في كأس 2018 ونالت الإمارات الفضية وحصول المغرب على المركز الرابع ، منوهاً بالطفرة الحقيقية لأنشطة الأولمبياد الخاص بالمنطقة .وقال : "بالرغم لما تعرض له العالم بسبب جائحة كوفيد وتوقف النشاط الرياضي ، إلا أن منطقة الشرق الأوسط استطاعت خلال تلك الجائحة إقامة العديد من الأنشطة عن بعد ، وإضافة إلى ذلك زيادة مطردة للأنشطة المختلفة".// انتهى //18:00ت م0133