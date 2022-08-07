الرياض 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسحقق المنتخب السعودي لكرة السلة للشباب المركز الثاني في بطولة الخليج والمؤهلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية وخسر أمام نظيره القطري 75-51 في نهائي البطولة الذي أقيم اليوم السبت بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبذلك يتأهل المنتخبان القطري والسعودي إلى نهائيات البطولة الآسيوية بعد أن حقق المنتخب القطري المركز الأول والمنتخب السعودي المركز الثاني .وتفوق المنتخب القطري في الفترة الأولى والثانية وانتهت الفترة الأولى والثانية لصالحه 22-17 43-36 ، واصل المنتخب القطري أفضليته في الفترة الثالثة ونجح في توسيع الفارق إلى 22 نقطة 63-41 واستمر على نفس الأداء والوتيرة في الفترة الرابعة رغم محاولات لاعبي الأخضر تقليص الفارق إلا أن فارق الفترة الثالثة صعب مهمة الأخضر ، ونجح المنتخب القطري في إنهاء اللقاء لصالحه.// انتهى //18:00ت م0134