قونية 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسوصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولومبية البارلمبية السعودية إلى مدينة قونية التركية لحضور افتتاح ومنافسات دورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي (قونية2022) التي تفتتح رسمياً الثلاثاء المقبل بمشاركة 54 دولة إسلامية وتستمر حتى الـ18 من أغسطس الحالي.ويرأس الفيصل اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الإسلامي اللذين يعقدان اليوم الأحد وغداً الاثنين لمناقشة التقرير المالي والإداري للاتحاد، وتجهيزات مدينة قونية لاستضافة الدورة، وتحديد الدولة المستضيفة للدورة المقبلة عام 2025م.ووصل برفقة سموه، رئيس البعثة السعودية المشاركة في الدورة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولومبية البارلمبية السعودية، ونائبة رئيس البعثة السعودية أضواء العريفي.وكان في استقبال سموهما فور وصولهما، سعادة القائم بالأعمال في السفارة السعودية لدى جمهورية تركيا الأستاذ محمد الحربي، ومحافظ مدينة قونية سعادة السيد وحيد الدين أوزكان، وعمدة بلدية قونية سعادة السيد أوغور إبراهيم ألطاي.ويمثل المملكة أكثر من 130 لاعباً ولاعبة سيتواجدون في مسابقات، كرة السلة 3×3 سيدات، والسهام، والجمباز، وألعاب القوى، والمبارزة، وكرة القدم، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والرماية، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة، والسباحة البارالمبية.// انتهى //18:01ت م0135