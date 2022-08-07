الرياض 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واس.أحرز طلبة وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – مؤخراً - المركز الرابع في الدوري الثاني لمناظرات الجامعات السعودية الذي نظمه الاتحاد السعودي للرياضيات الإلكترونية بالشراكة مع وزارة الرياضة، ويأتي ذلك الحدث الذي يقام سنوياً ضمن مبادرات موسم (جيمرز) انطلاقاً من الاهتمام بالجانب التربوي في مجال الرياضة الإلكترونية وقد حققت الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب المركز الرابع على مستوى الجامعات السعودية بمشاركة طالب وطالبتين.ويتكون الدوري من 12 فريقًا لمسار الجامعات و8 فرق للمسار العام، يتنافسون فيما بينهم للحصول على المراكز الأولى عبر مناظرات بين فريق مؤيد ومعارض لقضايا في مجال الرياضات الإلكترونية، وتفصل بينهم لجنة التحكيم، وافتتح الدوري بورشتي عمل بتاريخ 24-25 يوليو ثم تلتها المناظرات لمدة 8 أيام متتالية إلى تاريخ 2 أغسطس، في منطقة مطوري الألعاب.وباركت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات الدكتورة عهود بنت عثمان المنيع هذا الفوز للمشاركين على أدائهم المتميز، وعلى تمثيلهم الجامعة خير تمثيل، كما قدمت الشكر للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ووزارة الرياضة على تبنيهم هذا البرنامج المميز الذي يهدف إلى تنمية مهارات التفكير الناقد ومهارات التواصل والإقناع والتأثير واحترام الرأي والرأي الآخر.يشار إلى أن المسابقة تأتي انطلاقاً من سعي الجامعات إلى رعاية وتطوير نخبة من لاعبي الرياضات الإلكترونية بدعمهم للأنشطة الرياضية الجامعية، وتمكينهم من الحصول إلى أعلى المراكز العالمية، وأن تصبح المملكة العربية السعودية وجهة رئيسية وعالمية للرياضات الإلكترونية من خلال تنظيم البطولات المحلية والعالمية في الرياضات الإلكترونية، وتحقيق جودة الحياة لأبناء المملكة وتنمية قدراتهم.// انتهى //18:02ت م0136