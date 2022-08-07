القاهرة 09 محرم 1444 هـ الموافق 07 أغسطس 2022 م واسأدانت جامعة الدول العربية اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى اليوم.وحمل المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن السماح لقوى التطرف، ومن بينهم أعضاء الكنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير.وأشار المتحدث إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامناً مع العدوان الغاشم على غزة، ومن شأنها الإسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين، مُحملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تبعات هذه السياسة.// انتهى //18:37ت م0138